Економіка

Оприлюднено графік погодинних відключень електроенергії у Харкові та області

24 Березня 2024 17:53
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електропостачання
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

Для Харкова:

  • Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

  • Мереф’янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

“Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати”, – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.


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