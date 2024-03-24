Оприлюднено графік погодинних відключень електроенергії у Харкові та області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

Для Харкова:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

Мереф’янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

“Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати”, – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.