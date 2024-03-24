Оприлюднено графік погодинних відключень електроенергії у Харкові та області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.
Для Харкова:
- Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
- Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
- Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
- Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Для області:
- Мереф’янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
- Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
- Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
- Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
“Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати”, – зазначив Синєгубов.
Він також повідомив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.