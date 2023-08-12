ОПК РФ почав виробляти модифіковану версію “шахедів”

Оборонно-промисловий комплекс Росії почав виробляти безпілотні літальні апарати “Герань-2”, модифіковану версію іранських безпілотників “Shahed 131/136”, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни(ISW).

На думку аналітиків, ця обставина дозволить Росії зберегти або потенційно збільшити кількість ударів дронами по Україні.

ISW посилається на представників компанії Conflict Armament Research (CAR), які оглянули уламки двох безпілотників-“шахедів” і дійшли висновку, що вони вироблені в Росії, а не в Ірані.

Раніше речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк зазначала, що українські військові знайшли кириличне маркування на безпілотниках “Shahed”, що вказує на використання безпілотників російського виробництва.