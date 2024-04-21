Суспільство

Оперуповноважений і бізнесмен не поділили столик у ресторані, поліцейського звільнено з поліції

21 Квітня 2024 16:25
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поліція
Ресторан “Good Wine на Мечникова” в Києві, де стався скандал між поліцейським і бізнесменом / Фото з відкритих джерел

Бізнесмен Максим Шкіль розповів у соцмережі про словесну перепалку із працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном, яка сталася вранці 21 квітня в одному із закладів Києва.

За словами Шкіля, він попередньо забронював стіл для сніданку, а коли прийшов, то адміністратори закладу повідомили, що його вже зайняв якийсь чоловік – це був Віталій Манасян.

Розмова між чоловіками закінчилась погрозами у бік бізнесмена.

За декілька годин після того, як стало відомо про скандал у ресторані Віталія Манасяна було звільнено з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У НПУ підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.


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