OpenAI випускає міні-версію штучного інтелекту ChatGPT

OpenAI випускає більш доступну, міні-версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту, щоб зацікавити ширше коло розробників і клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg.

“У четвер виробник ChatGPT анонсував GPT-4o mini, меншу і дешевшу версію своєї найпотужнішої моделі штучного інтелекту GPT-4o. Стартап, що базується в Сан-Франциско, заявив, що оновлена модель буде доступна вже сьогодні”, – йдеться у повідомленні.

За словами Open AI, GPT-4o mini – це їхня перша модель ШІ, якою використовується нова тактика безпеки – “ієрархія інструкцій”. Такий підхід має змусити систему штучного інтелекту виділяти пріоритети в інструкціях: таким чином людям буде складніше змусити інструмент робити те, що він не повинен робити.

Водночас акцентується, що GPT-4o mini зможе спочатку генерувати зображення і текст, а згодом – зможе обробляти й інші типи контенту.