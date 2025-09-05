OpenAI розробляє конкурента для LinkedIn

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, працює над створенням власної платформи для пошуку роботи, яка використовуватиме штучний інтелект і потенційно кине виклик LinkedIn від Microsoft.

Про це повідомляє CNBC.

“Важливо, що платформа працевлаштування буде не просто способом для великих компаній залучити більше талантів. Вона матиме напрямок, присвячений допомозі місцевому бізнесу конкурувати, а місцевим органам влади – знаходити таланти у сфері штучного інтелекту, необхідні їм для кращого обслуговування своїх виборців”, – повідомила головна виконавча директорка із застосунків та колишня керівниця Instacart Фіджі Сімо.

Запуск платформи очікується до середини 2026 року. Паралельно OpenAI планує розвивати освітній проєкт OpenAI Academy — онлайн-платформою навчання, яка навчає працівників, як краще використовувати ШІ на роботі.