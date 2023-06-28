Політика

ОП жорстко відповів на заяву Орбана, що “Україна більше не є суверенною державою”

28 Червня 2023 10:17
53
читать на русском →
орбан, подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко прокоментував останні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема про те , що “Україна більше не є суверенною державою”, бо нібито залежить від США та Заходу. 

Подоляк нагадав угорському прем’єру, що Україна вже 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє.   

Про це він написав у Twitter.

“@PM_ViktorOrban час усвідомити, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням пів світу, – є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях… Питання в тому, наскільки суб’єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів… І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд…”, – йдеться у дописі.


Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає Україну суверенною країною, а російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Червня 2023 10:12
72

Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”
28 Червня 2023 11:40
2

На Харківщині нацкомісія рекомендує перейменувати два великих міста
28 Червня 2023 11:14
11

Не тільки ППО: Литва передасть Україні БТР M113 та боєприпаси
28 Червня 2023 11:07
15

Вартість бензину та дизельного палива зросте протягом липня на 3-8 гривень
28 Червня 2023 09:04
84

Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
усі думки