Політика

Орбан заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем

27 Червня 2023 13:53
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орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає Україну суверенною країною, а російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Такі заяви він зробив у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Угорський лідер знову заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти Росії, бо в неї «солдати закінчаться раніше». Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир’я.

Журналіст нагадав Орбану, що президент Володимир Зеленський виступає проти замороженого конфлікту. «Я знаю цю думку. Але що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде», – заявив прем’єр.

Він додав, що «якби від початку були б переговори, не було б стільки смертей і країна не була б зруйнована».

На запитання, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, він відповів: «Ні. Не для мене».

«Бо ми на війні. Про воєнні злочини можна говорити після війни. Якщо ви хочете перемир’я, а потім переговори, ми повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і сказати: «Підійди до столу, я заарештую тебе» — не найкраща ідея», – пояснив він свої слова.


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