Політика

ООН засуджує “огидний” російський напад на центр Чернігова

19 Серпня 2023 18:40
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оон, чернігов

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні засудила російський ракетний обстріл центру Чернігова, в результаті якого загинуло щонайменше семеро і було поранено понад 100 осіб, назвавши його «огидним», передає агенція AFP.

«Це огидно атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців», – заявила Деніз Браун, координатор гуманітарних питань ООН в Україні.

Вона мала на увазі православне свято Преображення Господнього (Спас).

«Я засуджую цю мерзенну схему російських ударів по населених пунктах України, що призводить до смертей, масових руйнувань і стрімкого зростання гуманітарних потреб».

“Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об’єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом”, – додала вона.

«Це має припинитися».


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