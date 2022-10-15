Політика

ООН закликає Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх полонених

15 Жовтня 2022 13:22
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оон

В ООН закликали Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх українських полонених. Росії знову нагадали про важливість дотримання міжнародного гуманітарного права.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш знову звертається до Російської Федерації з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи Третю Женевську конвенцію.

В ОП вже відреагували на таку заяву.

“Вдячний Антоніу Гутеррешу за заклик до росії надати Червоному Хресту доступ до всіх військовополонених – як того вимагає міжнародне гуманітарне право та Третя Женевська конвенція”, – написав Андрій Єрмак.


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