ООН закликає Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх полонених

В ООН закликали Росію надати Червоному Хресту доступ до всіх українських полонених. Росії знову нагадали про важливість дотримання міжнародного гуманітарного права.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш знову звертається до Російської Федерації з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи Третю Женевську конвенцію.

В ОП вже відреагували на таку заяву.

“Вдячний Антоніу Гутеррешу за заклик до росії надати Червоному Хресту доступ до всіх військовополонених – як того вимагає міжнародне гуманітарне право та Третя Женевська конвенція”, – написав Андрій Єрмак.