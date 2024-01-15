Економіка

ООН закликала донорів надати $4,2 млрд на підтримку українців

15 Січня 2024 15:13
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допомога, оон

Організація Об’єднаних Націй (ООН) та її партнери звернулися до донорів із закликом надати 4,2 мільярда доларів на підтримку постраждалого від війни населення в Україні та біженців у 2024 році.

Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє Reuters.

“Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх базових потреб. Вже сам цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги”, — сказав Гріффітс.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), у 2024 році понад 14,6 мільйона людей, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення РФ.

Понад 3,3 мільйона людей, які потребують допомоги, проживають у прифронтових громадах на сході та півдні України, в тому числі на тимчасово окупованих Росією територіях, доступ до яких, за даними OCHA, “значно ускладнений”.

OCHA просить надати 3,1 мільярда доларів, щоб допомогти 8,5 млн людей у 2024 році. Водночас Агентство ООН у справах біженців закликає виділити 1,1 мільярда доларів на підтримку 2,3 мільйона українських біженців та громад, які їх приймають.

За даними ООН, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року близько 6,3 мільйона українців виїхали за кордон, ще 4 мільйони людей, зокрема майже мільйон дітей, є внутрішньо переміщеними особами.


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