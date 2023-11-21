Кримінал

ООН підтвердила загибель 10 тисяч мирних жителів в Україні

21 Листопада 2023 16:04
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війна, оон

Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила загибель 10 тисяч мирних жителів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Серед загиблих — 560 дітей.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

За їхніми даними, внаслідок російської агресії загинуло понад 560 дітей, а також понад 18 500 мирних жителів було поранено.

«Десять тисяч загиблих цивільних осіб — це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць і загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що призведе до втрат людських життів, масштаби яких немислимі», — сказала голова Моніторингової місії Даніель Белль.

В ООН наголосили, що цифра 10 тисяч показує кількість випадків загибелі цивільних осіб, верифікованих шляхом застосування її власної методології. За даними місії, справжня цифра може бути значно вищою.

В останні три місяці, з серпня по жовтень, переважна більшість підтверджених випадків загибелі та поранення серед цивільного населення — 86% від загальної кількості – сталася на території, підконтрольній Києву, йдеться в повідомленні. Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї з широкою зоною ураження, наприклад артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів.

Дані про втрати серед цивільних осіб в Україні непропорційно відображають втрати серед літніх людей, які часто не мають змоги переїхати в безпечні місця, додали в ООН.

«За останні три місяці майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту. Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць», — зазначила Белль.


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