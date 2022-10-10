Суспільство

ООН обговорить резолюцію, яка засуджує анексію українських територій

10 Жовтня 2022 07:17
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війна, оон

Генеральна Асамблея ООН у рамках спеціальної сесії у понеділок розпочне дебати щодо проекту резолюції, яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів.

“Якщо система ООН і міжнародне співтовариство через Генасамблею не відреагують на такі незаконні спроби [захоплення територій], то ми опинимося в дуже, дуже поганому становищі, – сказав журналістам один з авторів проекту, посол ЄС при ООН Улоф Скоог. – Якщо Генеральна Асамблея не зробить жодних дій – це дасть карт-бланш іншим країнам зробити те саме або визнати те, що зробила Росія”.

У проекті резолюції, з яким ознайомилися журналісти AFP, засуджуються “спроби незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України після референдумів”, і наголошується, що ці дії “не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права”.

Резолюція закликає всі держави та міжнародні організації не визнавати анексії Росії українських територій та потребує негайного виведення російських військ з України.

Росія вже надіслала країнам-членам ООН листа, в якому заявила, що дії західних делегацій “не мають нічого спільного із захистом міжнародного права та принципів Статуту ООН”.

“Вони мають лише свої власні геополітичні цілі”, – йдеться в листі постпреда Росії при ООН Василя Небензі.


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