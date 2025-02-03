ООН фіксує зростання страт українських військовополонених з боку російських військ

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила про різке збільшення випадків страт українських військовополонених, яких захопили російські військові. Зафіксовано 79 таких випадків у 24 окремих інцидентах з кінця серпня 2024 року.

Згідно з доповіддю, багато українських військовослужбовців були розстріляні одразу після здачі в полон або під час перебування під контролем російських військ. Також задокументовані свідчення про вбивства беззбройних і поранених бійців. Місія ООН проаналізувала відео- та фотоматеріали, зібрані як з українських, так і з російських джерел, а також провела інтерв’ю зі свідками.

Очільниця Моніторингової місії Даніель Белль зазначила, що страти не є випадковими, а відбуваються на тлі закликів російських посадовців до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. У 2024 році місія зафіксувала щонайменше три публічні заклики до страт з боку російських високопосадовців, а також численні подібні повідомлення від військових угруповань у соціальних мережах.

ООН наголосила, що такі дії є воєнним злочином, і закликала до розслідування всіх випадків страт українських військовополонених. Белль підкреслила, що військове та політичне керівництво має забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права і гарантувати гуманне поводження з полоненими.