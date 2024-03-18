Спорт

Оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP. П’ять українок потрапили у топ-40

18 Березня 2024 09:44
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Українська тенісистка Марта Костюк / Фото: Getty Images

Тенісні рейтинги WTA та ATP оновили рейтинг за підсумками турнірів, що пройшли з 4 до 17 березня.

Найкращим результатом серед українців став виступ Марти Костюк, яка вперше в кар’єрі дійшла до півфіналу на рівні турнірів WTA 1000, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Українки у рейтингу WTA

  • Завдяки виходу у півфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Марта Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 26-те місце. У порівнянні з попереднім рейтингом українська тенісистка покращила свої позиції на шість сходинок.
  • Лідеркою українського тенісу продовжує залишатися Еліна Світоліна. На турнірі в Індіан-Веллсі українка дійшла до третього кола, в оновленому рейтингу залишилася на 17-й позиції.
  • Ще три українські тенісистки з топ-40 позиції в оновленому рейтингу втратили: Даяна Ястремська опустилася з 31-ї на 33-тю, Ангеліна Калініна — з 35-ї на 36-ту, а Леся Цуренко — з 37-ї на 40-ву.
  • Три з чотирьох українок, що перебувають у топ-200 світового рейтингу, позиції покращили. Найбільший прогрес продемонструвала Катерина Байндль, яка піднялася на шість місць. Натомість Юлія Стародубцева, яка отримала дебютний виклик у збірну України на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Румунії, втратила сім позицій.
  • У топ-10 світового жіночого рейтингу відбувся обмін позицій між китаянкою Цінь Вень Чжен (піднялася на сьоме місце) та чешкою Маркетою Вондроушовою. Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, переможниця турніру в Індіан-Веллсі.

Українці у рейтингу ATP

  • Статус першої ракетки України у чоловічому тенісі зберігає Віталій Сачко, який востаннє грав ще у середині січня. В оновленому рейтингу ATP український тенісист втратив чотири позиції — йде 175-м.
  • Усі чотири найрейтинговіші тенісисти втратили позиції за підсумками останніх двох тижнів. Причому Олексій Крутих через це вибув за межі топ-400 світового рейтингу.
  • У топ-10 світового рейтингу відбулося одразу кілька змін: Алєксандер Звєрєв піднявся у топ-5, витіснивши звідти “нейтрального” Андрєя Рубльова. Покращив позицію й Каспер Рууд, тоді як Губерт Гуркач перемістився на дев’яте місце.
  • Лідером світового рейтингу чоловіків залишається Новак Джокович. Чемпіон турніру в Індіан-Веллсі, іспанець Карлос Алькарас, займає другу позицію.

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Оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP. П’ять українок потрапили у топ-40
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