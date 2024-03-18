Оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP. П’ять українок потрапили у топ-40

Тенісні рейтинги WTA та ATP оновили рейтинг за підсумками турнірів, що пройшли з 4 до 17 березня.

Найкращим результатом серед українців став виступ Марти Костюк, яка вперше в кар’єрі дійшла до півфіналу на рівні турнірів WTA 1000, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Українки у рейтингу WTA

Завдяки виходу у півфінал турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Марта Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 26-те місце. У порівнянні з попереднім рейтингом українська тенісистка покращила свої позиції на шість сходинок.

оновила особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 26-те місце. У порівнянні з попереднім рейтингом українська тенісистка покращила свої позиції на шість сходинок. Лідеркою українського тенісу продовжує залишатися Еліна Світоліна . На турнірі в Індіан-Веллсі українка дійшла до третього кола, в оновленому рейтингу залишилася на 17-й позиції.

. На турнірі в Індіан-Веллсі українка дійшла до третього кола, в оновленому рейтингу залишилася на 17-й позиції. Ще три українські тенісистки з топ-40 позиції в оновленому рейтингу втратили: Даяна Ястремська опустилася з 31-ї на 33-тю, Ангеліна Калініна — з 35-ї на 36-ту, а Леся Цуренко — з 37-ї на 40-ву.

опустилася з 31-ї на 33-тю, — з 35-ї на 36-ту, а — з 37-ї на 40-ву. Три з чотирьох українок, що перебувають у топ-200 світового рейтингу, позиції покращили. Найбільший прогрес продемонструвала Катерина Байндль , яка піднялася на шість місць. Натомість Юлія Стародубцева , яка отримала дебютний виклик у збірну України на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Румунії, втратила сім позицій.

, яка піднялася на шість місць. Натомість , яка отримала дебютний виклик у збірну України на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Румунії, втратила сім позицій. У топ-10 світового жіночого рейтингу відбувся обмін позицій між китаянкою Цінь Вень Чжен (піднялася на сьоме місце) та чешкою Маркетою Вондроушовою. Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, переможниця турніру в Індіан-Веллсі.

Українці у рейтингу ATP