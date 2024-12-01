Спорт

“Олександрія” розгромила “Чорноморець” у скандальному матчі 15-го туру УПЛ
1 Грудня 2024 15:14
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футбол
Момент матчу "Олександрія" - "Чорноморець" / Фото Facebook ФК “Олександрія”

У матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25 “Олександрія” на домашньому стадіоні “Ніка” здобула впевнену перемогу над одеським “Чорноморцем” із рахунком 3:0.

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок на 16-й хвилині – свій перший гол на дорослому рівні забив 19-річний Данило Ващенко.

Майже одразу “Чорноморець” залишився в меншості: на 17-й хвилині Іван Петряк отримав червону картку за неспортивну поведінку – штовхнув арбітра та образив його нецензурною лексикою. Інцидент стався через те, що під час гольової атаки “Олександрії” рефері, за словами Петряка, не зафіксував фол.

На 29-й хвилині “моряки” втратили ще одного гравця. Богдан Бутко отримав пряму червону картку за грубу репліку на адресу судді, який просив його залишити поле для надання медичної допомоги.

Цей епізод викликав бурхливу реакцію головного тренера “Чорноморця” Олександра Бабича. Він вибіг на поле, намагаючись відкликати команду, але зрештою обмежився жовтою карткою, і матч продовжився.

Господарі довели гру до розгромного рахунку. На 80-й хвилині відзначився Денис Костишин, а вже в компенсований час (90+1 хв.) крапку поставив Артем Козак.

“Олександрія” здобула три очки та зміцнила свої позиції в турнірній таблиці УПЛ.


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