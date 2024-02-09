Олександр Сирський — новий головнокомандувач ЗСУ. Що про нього відомо

Увечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами.
Служба до повномасштабного вторгнення
Олександр Сирський народився у Володимирській області РСФСР та закінчив Московське вище військове командне училище. З 1980-х живе в Україні. У 1996 році закінчив Академію ЗСУ, у 2005-му — Національну академію оборони України.
У 2000-х Сирський командував 72 механізованою бригадою.
У 2014 році був начальником штабу АТО. Взимку 2015-го був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. За це нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Також Сирський керував боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та Логвиновому.
У 2016 році Олександр Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, а у 2017-му був командиром всієї Антитерористичної операції.
З 5 серпня 2019 року він — командувач Сухопутних військ ЗСУ. 23 серпня 2020-го отримав звання генерал-полковника.
Оборона Києва
З 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. Він розподілив столицю та прилеглі райони на сектори, зробив структуру командування та зв’язку. Навколо міста спорудили два кільця оборони.
В матеріалі The Washington Post Сирський розповів, що ще до повномасштабного вторгнення, коли армія РФ скупчилися на кордоні, наказав вивести авіацію з баз на Київщині, щоб у разі нападу її не знищили. А також переніс ключові командні пункти “в поле”.
За операцію з оборони Києва він отримав звання Герой України.
Контрнаступ на Харківщині
Сирський брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли з 6 вересня по 13 жовтня у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів.
Згодом він прокоментував цю операцію: “Результат був, звичайно, набагато більший, ніж ми очікували”.
Оборона Бахмута
Під час літнього контрнаступу у 2023-му стратеги США, в тому числі голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, його британський колега Тоні Радакін і головнокомандувач США в Європі Крістофер Каволі вважали, що українські війська занадто розосереджені, тому їх варто зібрати на основному фронті на півдні. За словами двох західних чиновників — джерел The New York Times, український генерал був згоден.
Але в той момент велика частина Сил оборони утримувала Бахмут на Донеччині. Сирський відповідав за ділянку фронту коло міста. В інтерв’ю ВВС він говорив, що вважає за правильне продовжувати битву за Бахмут, хай це й відтягує українські сили від півдня.
Куп’янський напрямок
Сирський як командувач оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” відповідав і за ділянку фронту біля Куп’янська і Лиману. Росіяни наступають там з літа 2023 року. Куп’янський напрямок важливий для РФ. По-перше, тут є важливі залізничні вузли, зокрема Куп’янськ-Вузловий — колії прокладені як углиб України, так і до Росії. По-друге, якщо росіянам вдасться форсувати річку Оскіл, вони зможуть створити плацдарм для подальшого наступу на Харків та Ізюм.
За що критикують Сирського
Декілька українських офіцерів, з якими говорило видання ВВС, казали, що Сирський не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів й інколи порушує вертикаль влади. The Washington Post додає, що частина військових вважають Сирського командиром радянського зразка.
Хто в команді Сирського
Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Сирський днями представить “команду перезавантаження” ЗСУ. Уже відомі такі імена:
- Ігор Скибюк — заступник командувача ДШВ та колишній командир 80 десантно-штурмової бригади;
- Михайло Драпатий — колишній командувач 58 мотопіхотної бригади та ОУВ “Херсон”;
- Андрій Гнатов — начальник штабу-заступник командувача військ оперативного командування “Південь”;
- Павло Паліса — командир 93 механізованої бригади;
- Вадим Сухаревський — командир 59 мотопіхотної бригади.