Олександр Сирський — новий головнокомандувач ЗСУ. Що про нього відомо

Увечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами.

Служба до повномасштабного вторгнення

Олександр Сирський народився у Володимирській області РСФСР та закінчив Московське вище військове командне училище. З 1980-х живе в Україні. У 1996 році закінчив Академію ЗСУ, у 2005-му — Національну академію оборони України.

У 2000-х Сирський командував 72 механізованою бригадою.

У 2014 році був начальником штабу АТО. Взимку 2015-го був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. За це нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Також Сирський керував боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та Логвиновому.

У 2016 році Олександр Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, а у 2017-му був командиром всієї Антитерористичної операції.

З 5 серпня 2019 року він — командувач Сухопутних військ ЗСУ. 23 серпня 2020-го отримав звання генерал-полковника.

Оборона Києва

З 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. Він розподілив столицю та прилеглі райони на сектори, зробив структуру командування та зв’язку. Навколо міста спорудили два кільця оборони.

В матеріалі The Washington Post Сирський розповів, що ще до повномасштабного вторгнення, коли армія РФ скупчилися на кордоні, наказав вивести авіацію з баз на Київщині, щоб у разі нападу її не знищили. А також переніс ключові командні пункти “в поле”.

За операцію з оборони Києва він отримав звання Герой України.

Контрнаступ на Харківщині

Сирський брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли з 6 вересня по 13 жовтня у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів.

Згодом він прокоментував цю операцію: “Результат був, звичайно, набагато більший, ніж ми очікували”.

Оборона Бахмута

Під час літнього контрнаступу у 2023-му стратеги США, в тому числі голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, його британський колега Тоні Радакін і головнокомандувач США в Європі Крістофер Каволі вважали, що українські війська занадто розосереджені, тому їх варто зібрати на основному фронті на півдні. За словами двох західних чиновників — джерел The New York Times, український генерал був згоден.

Але в той момент велика частина Сил оборони утримувала Бахмут на Донеччині. Сирський відповідав за ділянку фронту коло міста. В інтерв’ю ВВС він говорив, що вважає за правильне продовжувати битву за Бахмут, хай це й відтягує українські сили від півдня.

Куп’янський напрямок

Сирський як командувач оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” відповідав і за ділянку фронту біля Куп’янська і Лиману. Росіяни наступають там з літа 2023 року. Куп’янський напрямок важливий для РФ. По-перше, тут є важливі залізничні вузли, зокрема Куп’янськ-Вузловий — колії прокладені як углиб України, так і до Росії. По-друге, якщо росіянам вдасться форсувати річку Оскіл, вони зможуть створити плацдарм для подальшого наступу на Харків та Ізюм.

За що критикують Сирського

Декілька українських офіцерів, з якими говорило видання ВВС, казали, що Сирський не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів й інколи порушує вертикаль влади. The Washington Post додає, що частина військових вважають Сирського командиром радянського зразка.

Хто в команді Сирського

Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Сирський днями представить “команду перезавантаження” ЗСУ. Уже відомі такі імена: