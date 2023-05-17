Суспільство

Олег Синєгубов: Росіяни здійснюють на Харківщині справжній терор мирного населення. За останній місяць – 140 обстрілів

17 Травня 2023 17:10
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Ворог продовжує обстріли цивільного населення в прикордонних районах Харківської області, свідомо обираючи в якості цілей виключно цивільні об’єкти

Про це у відеозверненні до мешканців Харківщини заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, від обстрілів росіян потерпають переважно прикордонні та прифронтові населені пункти на півночі та північному сході області.

“За останній місяць зафіксовано близько 140 обстрілів, в тому числі 24 ракетних. На жаль, гинуть та зазнають поранень мирні люди”, – заявив очільник ХОВА.

Він також наголосив, що окупанти використовують усе наявне в них озброєння – ствольну артилерію, РСЗВ “Град”, “Смерч” та “Ураган”, танки, міномети та авіацію, при цьому ворог “свідомо обирає в якості цілей виключно цивільні об’єкти”.

“Це справжній тероризм. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Робиться усе можливе, щоб мінімізувати шкоду від ворожих атак та надати максимальну допомогу нашим людям. Всі терористичні атаки ворога фіксують наші правоохоронці і кожен з цих злочинів стане предметом міжнародного судочинства. Тримаймося! Україна переможе!” – підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, за останні два дні внаслідок російських обстрілів загинуло троє цивільних мешканців Харківщини. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено лікарню та інші об’єкти цивільної інфраструктури.


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