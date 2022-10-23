Економіка

Окупанти зруйнували 90% вітрової енергетики України та 50% – сонячної

23 Жовтня 2022 19:26
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енергетика

Через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю каналу “Ми – Україна”.

Через те, що основна частина зеленої енергетики розташовувалась на півдні, її втрати наразі є найбільшими. За словами міністра, виведено з експлуатації 90% “вітру” та 45-50% “сонця”. 

Галущенко додав, що у 2019 та 2020 роках в Україні відбулося стрімке зростання зеленої енергетики. Відповідно її частка в енергосистемі України складала приблизно 10-11%.  

“Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка “зеленої” енергетики в України становитиме мінімум 25%. Вважаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток”, – сказав міністр.


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