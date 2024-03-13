Окупанти знову обстріляли Сумщину: загинув цивільний

Удень 13 березня російсько-окупаційні війська здійснили черговий обстріл прикордоння Сумської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще дві зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 14:00 під мінометним обстрілом ворога опинилася цивільна інфраструктура Великописарівської громади Охтирського району.

Унаслідок атаки окупантів загинув 54-річний мирний житель, ще дві жінки дістали поранення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Слідчі фіксують наслідки обстрілу.