Кримінал

Окупанти знову обстріляли Сумщину: загинув цивільний

13 Березня 2024 21:12
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обстріли
Ілюстративне фото / Суспільне

Удень 13 березня російсько-окупаційні війська здійснили черговий обстріл прикордоння Сумської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще дві зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 14:00 під мінометним обстрілом ворога опинилася цивільна інфраструктура Великописарівської громади Охтирського району. 

Унаслідок атаки окупантів загинув 54-річний мирний житель, ще дві жінки дістали поранення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Слідчі фіксують наслідки обстрілу.


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