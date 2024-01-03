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Окупанти змінили підхід до нанесення ударів по Україні з далекої відстані – британська розвідка

3 Січня 2024 12:48
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ракетний удар, рф, україна

У Міноборони Британії вважають, що Росія, принаймні тимчасово, змінила підхід до нанесення ударів по Україні з далекої відстані, більше націлившись на оборонні потужності, а не на енергетичну інфраструктуру України.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 3 січня

Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні. Її війська задіяли значну частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, накопичених останніми місяцями.

Нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України, вважають британські розвідники.

Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких пріоритет віддавався енергетичній інфраструктурі України.

Здавалося, що Росія збирається відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року. Однак нові російські операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією ударів на великій відстані.

Ті, хто планують російські операції, майже напевно визнають все більшу важливість відповідних оборонних промислових потужностей, оскільки вони готуються до тривалої війни, констатували у британському Міноборони.


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