Суспільство

Окупанти здійснили атаку на Дніпро: 6 поранених,серед них немовля

4 Червня 2024 08:25
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обстріл, дніпро
Ілюстративне фото / Getty Images

4 червня окупанти атакували місто Дніпро ракетами, внаслідок падіння уламків 6 людей були поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа,  поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості”.

Також постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована у стані середньої тяжкості. 

Крім того, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

За словами Лисака, на місцях працюють усі необхідні служби.

“По Нікополю агресор бив ввечері. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі”, − підсумував голова ОВА.


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