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Окупанти завезли на Запоріжжя 800 поліцейських з РФ, – Федоров

28 Січня 2023 10:09
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запоріжжя

Рашисти впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави.

“Спочатку вони видали наказ про створення на окупованих частинах 4-х областей України 28-и колоній. Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю”, – повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Телеграм

Насправді ж окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх. Місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож окупантоам довелось шукати кадри на Росії.

За словами Федорова, заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, бо бояться місцевих партизан.

Натомість росіяни вкотре лякають жителів черговими «наглядачами за порядком» і в’язницями, намагаючись укоренити покірність.


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