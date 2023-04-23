Окупанти завдали масованого авіаудару з чотирьох літаків по Херсонщині

Минулої доби російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п’ять бомб під Херсоном. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь“

Ворог двічі застосував ударні дрони типу “Ланцет” по Херсонському району. А також наніс груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням п’яти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки.

За даними військових, людських втрат немає.

Протягом доби в зоні відповідальності зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів.