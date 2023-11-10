Кримінал

Окупанти засудили до 30 років ув’язнення фельдшера ЗСУ Віталія Матвієнка

10 Листопада 2023 21:01
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полон

Так званий суд “ДНР” виніс вирок фельдшеру медичного пункту реактивно-артилерійського дивізіону 36-ї окремої бригади мотопіхоти ЗСУ Віталію Матвієнку. Його засудили до 30 років позбавлення волі із відбуванням у колонії суворого режиму.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Матвієнка звинуватили нібито у розстрілі мешканців Маріуполя і визнали винним у застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів та методів, а також у замаху та вбивстві двох і більше осіб, скоєному групою з мотивів політичної та ідеологічної ненависті.

Як стверджують російські силовики, 29 березня 2022 року Матвієнко разом з іншими українськими військовими дислокувалися на бойовій позиції, обладнаній на Нікопольському проспекті в місті Маріуполі.

“Вони виявили легкове авто та зробили постріли по машині. В результаті жінка померла на місці. Її чоловік був поранений, але вижив завдяки своєчасній медичній допомозі. Їхній син внаслідок обстрілу не постраждав”, — йдеться у повідомленні Слідкому РФ.

Також, за версією російських слідчих, за кілька днів Матвієнко наказав військовослужбовцям бригади розстріляти три автомобілі з мирними жителями, вважаючи, що люди, які знаходилися в транспортному засобі, могли сприяти Збройним силам РФ. В результаті, як повідомили в окупаційному “суді”, від отриманих поранень померло четверо чоловіків і одна жінка.

За вересень 2023 року в “ЛДНР” засудили 19 українських військових, за жовтень — 24, листопад — 10.


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