Суспільство

Окупанти запустили ракети по Україні, у Харкові – вибухи
26 Серпня 2024 08:24
обстріл, ракети, ракетні обстріли
Ілюстративне фото / AP

Окупанти запустили ракети по території України. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

“В повітрі 6 літаків Ту-22М3!”.

Після цього Повітряні сили повідомили про 2 ракети, які летіли курсом на Чернігівщину і про ракети на Полтавщині, які летіли у південно-західному напрямку.

Також ПС написали про крилату ракету, яка рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку і ракету у напрямку Запоріжжя.

“КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку! КР на Миргород! КР на Кропивницький! Загроза для Київщини!”.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що у Харкові лунають вибухи і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що “через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС”.  


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