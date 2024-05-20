Суспільство

Окупанти запустили 29 Шахедів по території України

20 Травня 2024 08:34
дрони

В ніч на понеділок окупанти атакували Україну 29 дронами-камікадзе “Шахед”. Крім того, по Харківщині була випущена балістична ракета “Іскандер-М”, усі дрони вдалося знищити.

Про це повідомляють.Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою усі 29 “Шахедів” збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях”.

Повідомляється, що “Шахеди” окупанти запускали з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.


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