Окупанти запустили 29 Шахедів по території України

В ніч на понеділок окупанти атакували Україну 29 дронами-камікадзе “Шахед”. Крім того, по Харківщині була випущена балістична ракета “Іскандер-М”, усі дрони вдалося знищити.

Про це повідомляють.Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою усі 29 “Шахедів” збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях”.

Повідомляється, що “Шахеди” окупанти запускали з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.