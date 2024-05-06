Суспільство

Окупанти залучають до своєї армії кубинських чоловіків

6 Травня 2024 11:29
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армія, рф, куба
Окупанти / Getty Images

До російської армії залучають кубинських чоловіків, обіцяючи їм високу зарплату та громадянство Росії.

Про це повідомляє BBC.

“Дослідження ВВС показало, що РФ, ймовірно, вербує громадян Куби для участі у її війні проти України”, – йдеться у повідомленні.

Документи, що просочилися в мережу Інтернет, та повідомлення ЗМІ свідчать про те, що кубинським чоловікам пропонують щомісячні виплати у розмірі 2000 доларів на місяць — величезна сума для Куби, де середня місячна зарплата становить менше 25 доларів.

Крім того, згідно з розслідуванням, обіцянка російського громадянства може зацікавити деяких кубинців. Наразі російський паспорт дає змогу без віз подорожувати до 117 країн, тоді як власники кубинських паспортів обмежені 61 країною.

“Вербування іноземців, щоб замінити частину втрат у війську, також допомагає Кремлю уникнути ризиків, спричинених спробою мобілізувати росіян силою”, – йдеться у повідомленні. Коли у 2022 році РФ оголосила часткову мобілізацію, сотні тисяч чоловіків залишили країну.

Зазначається, що в’їзд кубинців до РФ відносно простий. Країни є союзниками з часів Холодної війни, кубинцям не потрібна віза для поїздки до РФ, а прямі авіарейси до Москви роблять поїздку кубинських рекрутів ще простішою.


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