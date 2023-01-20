Кримінал

Окупанти з РЗК С-300 вдарили по школі-інтернату в Куп’янському районі

20 Січня 2023 08:54
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хова

В Харківській області минулої доби з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та ін. населенні пункти.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп’янському районі від обстрілів потерпав Куп’янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Обійшлося без постраждалих.


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