Окупанти вже зайшли майже у центр Вугледара – ОВА

Армія рф вже дійшла майже до центру Вугледара Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в телеефірі.

За його словами, у Вугледарі точаться бої, водночас там залишаються 107 мешканців, якім дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.

“Уже зараз ворог перебуває майже в центрі міста, і тому дуже складно потрапити і органам влади, і підрозділам поліції до цих людей, які залишились у місті”.

Філашкін додав, що на щастя, з міста вдалося вивезти всіх дітей.