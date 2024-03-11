Суспільство

Окупанти вивозять награбоване на суднах з вимкненою системою ідентифікації

11 Березня 2024 11:45
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росіяни, судноплавство
Дмитро Плетенчук / Getty Images

З  метою вивезення награбованого  і незаконного використання офіційно закритих українських портів, росіяни вимикають на деяких своїх суднах систему ідентифікації.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На деяких своїх суднах росіяни, щоб грабувати окуповані території, вивозити звідти метал, збіжжя тощо, вимикають систему ідентифікації, і їх просто не видно в морі. Чи фіксується це? Так, звісно. Чи робляться висновки? Так, звісно», – зазначив Плетенчук.

При цьому він зауважив, що основним моментом у цьому питанні є також використання росіянами портів, які офіційно закриті, і відповідно їх відвідування, користування цими портами заборонено.

«Результат – потрапляння цих російських суден під санкції. Санкції ці розповсюджуються не лише на українські порти, ці санкції росіяни можуть отримати і в інших портах. Тому вони використовують деякі судна, щоб безпосередньо вивозити з Маріуполя, Бердянська награбоване, перевантажуючи це у своїх офіційних портах, а звідти вже іншими суднами везти далі», – пояснив Плетенчук.


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