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Окупанти випустили майже 30 снарядів по Нікополю та Марганцю

23 Вересня 2022 08:54
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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці загарбники накрили вогнем міста Нікополь та Марганець, відомо про 2 загиблих.

“Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район”, – сказав Резніченко.

Він повідомив, що окупанти обстріляли міста з “Градів”, випустили майже 30 снарядів.

У Марганці 2 людей, чоловік та жінка, за гинули. За попередньою інформацією, ще 9 поранені, 3 з них рятувальники дістали з-під завалів.

Також зайнявся будинок. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Всього пошкоджено 8 будинків, один – зруйновано.

Без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, пошкоджені 10 будинків.


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