Техно

Окупанти вигадали нову захисну інженерну споруду – потяг з 2100 вагонів

11 Лютого 2024 19:55
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війна
Потужний тепловоз з важким вантажним потягом / Фото Gatty Images

Російські війська на Донеччині зібрали “царь-потяг” довжиною 30 км, у складі якого понад дві тисячі вагонів. Про це повідомляє спільнота DeepState.

Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій.

“Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла — перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий”, – йдеться у допису.

Конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи / Схематична реконструкція DeepState

Наведені радарні знімки — загальнодоступні, для розуміння масштабів цього утворення. Побудова “потягу” верифікована командою DeepState візуально на знімках за різні періоди часу.


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