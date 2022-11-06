Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району та обстрілювали Запоріжжя

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти всю ніч вели обстріл Нікопольського району області.

“Усю ніч окупанти накривали вогнем Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії і РСЗВ по Нікопольській, Мирівській, Марганецькій громадам”, – написав Лукашук у Telegram.

Внаслідок атак по Мирівській громаді понівечено півдесятка приватних будинків, господарські споруди, дві автівки та газогони.

9-річна дівчинка, яка дістала уламкове поранення перебуває під наглядом лікарів. Її стан стабільний.

У Марганецькій громаді без серйозних наслідків. В Нікополі ж зачепило п‘ятиповерхівку, приватні будинки, складське приміщення, газогони. Зруйновано майстерню. Пошкоджено також електромережі. Минулося без жертв.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.

“Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал”, – написав Куртєв у Telegram.

Пізніше він додав що ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, забрали життя однієї людини. Від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.