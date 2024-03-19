Окупанти вдарили з С-300 по підприємству на Харківщині

Російські загарбники у ніч на 19 березня завдали ракетного удару по Малинівці в Харківській області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні”, – зазначив Синєгубов.

Всього за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та ін.

У селищі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмований 62-річний чоловік.