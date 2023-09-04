Окупанти вдарили “Шахедами” по Одещині

Російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, 17 дронів збили наші сили ППО.

“Але, на жаль, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об’єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано”, – повідомив Кіпер.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.