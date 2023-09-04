Кримінал

Окупанти вдарили “Шахедами” по Одещині

4 Вересня 2023 07:13
читать на русском →
ракетний удар

Російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, 17 дронів збили наші сили ППО.

“Але, на жаль, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об’єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано”, – повідомив Кіпер.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 09:57

Резніков подав до Ради заяву про відставку
4 Вересня 2023 08:41

На Півдні та Сході було знищено 23 з 32 “шахедів”, – Повітряні Сили
4 Вересня 2023 08:16

ППО знищила на Дніпропетровщині шість ворожих дронів, є влучання
4 Вересня 2023 07:40

Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку, – Генштаб
4 Вересня 2023 07:26

Спецоперація ГУР “Синиця”: російський пілот розповів, як переганяв Мі-8 з Росії в Україну
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки