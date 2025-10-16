        Суспільство

        РФ вдарила двома ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ, є загиблі та поранені

        Галина Шподарева
        16 Жовтня 2025 15:25
        Дим після обстрілу / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Дим після обстрілу / Фото ілюстративне: Соцмережі

        Сьогодні вранці, 16 жовтня, під час масованого комбінованого удару по Україні Росія вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

        Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

        Зазначається, що уражений підрозділ розташованому в тиловій та відносно спокійній частині України.

        “Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося”, – йдеться в повідомленні.

        На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим надається вся необхідна медична допомога, число загиблих не уточнюється.

        Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.


