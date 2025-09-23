Масована атака на Запоріжжя: щонайменше 5 ракетних ударів спричинили пожежі та руйнації, є постраждалі

Запоріжжя зазнало масованої повітряної атаки. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом кількох годин у місті та області фіксували загрозу ударних безпілотників, балістичних і крилатих ракет.

За його словами, над Запоріжжям одночасно спостерігали щонайменше три ударні дрони, працювала українська ППО. В місті пролунали численні вибухи, зокрема три — в одному з районів. Згодом Федоров повідомив про повторні удари та уточнив, що росія завдала п’ять ракетних ударів по місту.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають усю необхідну допомогу.

UPD: Стало відомо про одного загиблого. Також постраждали двоє людей: 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості.

UPD 2: Збільшилась кількість поранених після ворожого удару по Запоріжжю. Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих.