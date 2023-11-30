Окупанти вдарили по Торецьку: є загиблий

Росіяни ввечері 30 листопада здійснили авіаудар по Торецьку на Донеччині, одна людина загинула.

Про це повідомляє ДСНС, Донецька обласна прокуратура

“Загинула одна особа. ДСНС та Нацполіція врятували з-під завалів 2 людей. Загалом постраждало 3 особи”.

У пресслужбі повідомляють, що в результаті удару зруйнований приватний будинок. Рятувальні роботи завершені.

Водночас у Донецькій прокуратурі пишуть про трьох поранених та наводять деталі. З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали трьох сусідів: двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до медичного закладу.

“О 17:40 окупанти вдруге за день атакували м. Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250. Засоби ураження поцілили по приватному сектору, де від травм, несумісних з життям, загинув 49-річний місцевий мешканець”.