Суспільство

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула одна людина, троє поранені

13 Травня 2024 10:48
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суми, обстріл
Наслідки обстріли / НПУ

Внаслідок російських ударів по Сумській області одна людина загинула і ще троє поранені.

Про це повідомляє Національна поліція

Російські загарбники за добу здійснили обстріли 24 населених пунктів на Сумщині. Загалом нараховано 210 ударів.

Внаслідок атак один чоловік загинув і ще троє були поранені. Пошкоджені шість приватних домоволодінь і три автомобілі.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).


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