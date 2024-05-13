Окупанти вдарили по Сумщині: загинула одна людина, троє поранені

Внаслідок російських ударів по Сумській області одна людина загинула і ще троє поранені.

Про це повідомляє Національна поліція.

Російські загарбники за добу здійснили обстріли 24 населених пунктів на Сумщині. Загалом нараховано 210 ударів.

Внаслідок атак один чоловік загинув і ще троє були поранені. Пошкоджені шість приватних домоволодінь і три автомобілі.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).