Суспільство

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула 6-ти річна дівчинка
8 Серпня 2024 14:55
читать на русском →
загиблі, обстріл, суми
Ілюстративне фото / ДСНС

22-річний хлопець і 6-річна дівчинка загинули внаслідок удару КАБами по селу Могриця Сумського району області 8 серпня.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина”.

Артюх уточнив, що загиблі – брат і сестра, 22 і 6 років, які перебували на подвір’ї школи.

За його словами, окупанти скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області. У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Серпня 2024 15:02

В Україні офіційно запустили застосунок Армія+
8 Серпня 2024 14:55

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула 6-ти річна дівчинка
8 Серпня 2024 14:39

“Укроборонпром” увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній
8 Серпня 2024 13:30

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США
8 Серпня 2024 12:24

У РФ перестав працювати Youtube 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки