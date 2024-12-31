Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання

31 грудня російські війська завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині, що призвело до значних руйнувань інфраструктури, пошкодження багатоповерхівок, освітніх закладів та об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, голова Шосткинської громади Микола Нога у Facebook.

“Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки росіян уточнюються”.

Голова громади Микола Нога зазначив, що атака спричинила значні руйнування. Зруйновано окремі об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади та інші соціальні об’єкти.

“Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки та втрати уточнюються”.

Станом на 9:00 ранку Сумська ОВА повідомила про продовження ракетних обстрілів Шосткинської громади та закликала мешканців залишатися в укриттях.