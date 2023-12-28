Суспільство

Окупанти вдарили по селу в Куп’янському районі

28 Грудня 2023 14:44
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обстріли, куп'янськ

Російські війська обстріляли село Глушківка Куп’янського району на Харківщині, поранення отримали три жінки: 58, 60 та 76 років.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 11:00 відбувся ворожий обстріл с. Глушківка Куп’янського району. Поранено 72-річну жінку, її госпіталізували до медичної установи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу зруйнований один будинок, три пошкоджені.

Синєгубов додав, що на місці працюють профільні служби.

Пізніше поліція Харківщини повідомила, що кількість поранених унаслідок обстрілу Глушківки Куп’янського району Харківської області зросла до трьох.

“У селі Глушківка внаслідок авіаудару постраждали три жінки: 58, 60 та 76 років. Постраждалим надається невідкладна медична допомога”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу.


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