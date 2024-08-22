Суспільство

Окупанти вдарили по селу Томарине на Херсонщині, є загибла – ОВА
22 Серпня 2024 09:30
обстріл, херсонська область
Ілюстративне фото / Telegram

Ворог атакував село Томарине Херсонської області, внаслідок чого загинула 87-літня жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Через російський обстріл села Томарине загинула місцева жителька”.

За його словами, під ворожий удар потрапила 87-річна жінка. “На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям”, – написав Прокудін.

Також очільник області повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Комишани, Антонівка, Новоберислав, Микільське, Новодмитрівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Кізомис, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Понятівка, Шляхове, Червоний Маяк, Високе, Новоолександрівка, Веселе, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 – дістали поранення.


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