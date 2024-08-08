Суспільство

Окупанти вдарили по РФ: поранена дитина 
8 Серпня 2024 08:49
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дніпро, обстріл
Ілюстративне фото / ДСНС

Окупанти атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого було пошкоджено два будинки та поранено дитину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

“Окупанти не залишили у спокої і Нікопольський район. Вночі та ближче до ранку атакували райцентр, Мирівську та Покровську громади.

В останній постраждав 12-річний хлопчик, у нього – осколкові поранення. Пошкоджено два приватних будинки”.

Він також додав, що вночі над областю оборонці неба збили ворожу ракету та розвідувальний безпілотник. 


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