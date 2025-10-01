Окупанти вдарили по підстанції у Славутичі: місто без світла й води

Вдень 1 жовтня росіяни завдали удару по електропідстанції на Київщині. Без електрики залишилося місто Славутич. Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

“Погані новини сьогодні. Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі”, – повідомив Фомічев.

Комунальні служби намагаються перейти на інші джерела живлення, час уточнюється. Водопостачання здійснюватиметься за графіком.

“Буде живлення на системи зв’язку. Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу”, – йдеться в повідомленні.