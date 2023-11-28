Окупанти вдарили по підприємству у Торецьку: є поранені 

Окупанти атакували підприємство у Торецьку: поранення отримали 4 жінок.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, Нацполіція

28 листопада о 10:50 військові РФ завдали чергового авіаудару по місту Торецьку. Цього разу вони поцілили по території підприємства.

Під час обстрілу зазнали поранень четверо працівниць, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 й 54 років доставлено до лікарні.

Також вибухом пошкоджено промислові будівлі.

Пізніше Нацполіція уточнила, що російські війська скинули на Торецьк дві керовані авіабомби “ФАБ-500”.

“Одну постраждалу поліцейським та рятівникам вдалося швидко врятувати з пастки. Іншу затиснуло серед уламків будівлі. Правоохоронцям спільно з працівниками ДСНС вдалося деблокувати жінку. Вона отримала тяжкі травми тазу та кінцівок.

Парамедики надали допомогу обом пораненим. Наразі вони госпіталізовані.

Інші постраждалі отримали незначні ушкодження, медичну допомогу їм було надано на місці”.