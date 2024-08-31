Окупанти вдарили по передмісті Харкова: поранено щонайменше 4 людини

У суботу, 31 серпня, російська окупаційна армія вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили по населеному пункті о 14:55. Через ворожу атаку горить будинок.

Синєгубов додав, що попередньо відомо про чотирьох постраждалих, проте під завалами можливо ще перебувають люди.

UPD 15:37 Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані.