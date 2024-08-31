Кримінал

Окупанти вдарили по передмісті Харкова: поранено щонайменше 4 людини
31 Серпня 2024 15:34
читать на русском →
обстріли, харківська область
Наслідки обстрілів Харківщини / Фото @synegubov

У суботу, 31 серпня, російська окупаційна армія вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили по населеному пункті о 14:55. Через ворожу атаку горить будинок.

Синєгубов додав, що попередньо відомо про чотирьох постраждалих, проте під завалами можливо ще перебувають люди.

UPD 15:37 Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані.


ТОП-новини
31 Серпня 2024 17:38

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію
31 Серпня 2024 17:10

“Я сподіваюся, що нас почули”. Умеров передав американцям список цілей у Росії
31 Серпня 2024 16:44

Ворог продовжує тиснути наших захисників на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб
31 Серпня 2024 16:31

У Черкаській Лозовій вже двоє загиблих і вісім поранених
31 Серпня 2024 15:34

Окупанти вдарили по передмісті Харкова: поранено щонайменше 4 людини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки