Суспільство

Окупанти вдарили по Миколаївщині: троє людей загинуло

16 Січня 2024 08:53
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миколаїв, загиблі, обстріл

У понеділок, 15 січня, у селі Дніпровському Куцурубської громади Миколаївської області внаслідок артилерійських обстрілів був пошкоджений житловий будинок, з-під завалів деблокували трьох людей.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Учора о 08:47 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також 15 січня, о 09:29, внаслідок артилерійських обстрілів села Дніпровське Куцурубської громади був пошкоджений житловий будинок. З-під завалів деблокували жінку і двох дітей. Одна дівчинка госпіталізована.


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