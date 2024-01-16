Окупанти вдарили по Миколаївщині: троє людей загинуло

У понеділок, 15 січня, у селі Дніпровському Куцурубської громади Миколаївської області внаслідок артилерійських обстрілів був пошкоджений житловий будинок, з-під завалів деблокували трьох людей.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Учора о 08:47 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також 15 січня, о 09:29, внаслідок артилерійських обстрілів села Дніпровське Куцурубської громади був пошкоджений житловий будинок. З-під завалів деблокували жінку і двох дітей. Одна дівчинка госпіталізована.