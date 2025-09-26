Окупанти вдарили по маршрутному автобусу та будинках у Херсоні: загинула жінка, є поранені

Сьогодні вранці, 26 вересня, під масованою атакою опинився Херсон. Внаслідок авіаударів та артобстрілу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Упродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків”, – йдеться в повідомленні.

О 8:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Один з ударів прийшовся по маршрутному автобусу.

“Унаслідок “прильоту” транспортний засіб – знищено. Також постраждала 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми”, – написав Прокудін.

Місце обстрілу в Херсоні / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Близько 10:00 росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Згинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Внаслідок удару пошкоджено квартири, згоріли припарковані автівки.

“Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада “швидкої” на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми”, – йдеться в повідомленні.