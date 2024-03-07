Суспільство

Окупанти вдарили по лікарні у Сумах: є жертви

7 Березня 2024 20:46
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обстріл, суми
Наслідки ворожої атаки / Cумська ОВА

Окупанти вдень завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми – постраждала людина, пошкоджена центральна міська лікарня, обласний центр екстреної медичної допомоги. Президент України повідомляє, що є загиблі.

Про це повідомила Сумська ОВА, “Кордон. Медіа”, звернення президента Володимира Зеленського.

“7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються”.

Близько 14:43 ЗМІ повідомляли про вибух у місті. Повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.

Видання “Кордон. Медіа” повідомило, що через російську атаку пошкоджені лікувальні і навчальний заклади, автівки, розбиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, адже люди не встигли піти в укриття, бо вибух відбувся одразу після оголошення тривоги.

В ОВА уточнили, що попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

“Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу”.

Президент у вечірньому зверненні повідомив, що внаслідок удару є загиблі. 

“Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов’язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів”.


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